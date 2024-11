JD1TV: Passageiro 'surta' e tenta abrir porta de avião durante voo

Passageiro de um voo da companhia aérea Copa Airlines, que partiu de Brasília com destino final para a Cidade do Panamá, capital do país que leva o mesmo nome na América Central, passaram por momentos de tensão nesta terça-feira (5), após um passageiro tentar abrir uma das portas da aeronave.

A situação ocorreu pela manhã, quando o avião se aproximava do destino final. Por causas ainda desconhecidas, o homem teve um surto psicótico e se dirigiu até uma das portas da aeronave, tentando abri-la, sem sucesso.

Com a ajuda de comissários de bordo e passageiros, o homem foi contido pela tripulação. Devido ao comportamento violento e resistência, o homem acabou sendo agredido enquanto era contido.

Por conta da confusão o avião teve que atrasar o pouso.

Por meio de nota, a Copa Airlines informou que a tripulação agiu rapidamente e, com a assistência de alguns passageiros, aplicou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até que a aeronave pudesse pousar em segurança no Panamá.

Confira o vídeo da confusão:

