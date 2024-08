Juíza Mariel Cavalin é eleita vice-presidente de Justiça e Inovação da AMB

Por unanimidade, o Conselho de Representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) elegeu na quarta-feira (7), a presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul), Mariel Cavalin dos Santos, como vice-presidente de Justiça e Inovação do Conselho Executivo da entidade.

A juíza Mariel Cavalin afirmou que estará comprometida com atenção e parceria à entidade. “Sob a liderança do Presidente Frederico Mendes Júnior, esta administração tem se mostrado genuinamente democrática, valorizando e respeitando os membros de direção eleitos nas associações regionais”, ressaltou.

A Juíza Mariel Cavalin substituirá o Juiz Fernando Chemin Cury, que assumirá o cargo de Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça.

Durante a eleição, que ocorreu em Belém, durante a terceira edição das reuniões estatutárias da AMB em 2024, o presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior, comentou sobre a continuidade do cargo no estado de origem do Juiz Fernando Cury. “É a primeira vez que Mato Grosso do Sul ocupa a Vice-Presidência da AMB e seria natural que o cargo permanecesse no estado. A Mariel, como Presidente da Amamsul, se colocou como candidata e conta com meu integral apoio e voto”, afirmou. O voto do Presidente foi seguido pelos demais membros do Conselho de Representantes.

O terceiro encontro do Conselho de Representantes da AMB em 2024 foi conduzido pelo Presidente Frederico Mendes Júnior, que apresentou um balanço positivo da atuação institucional da entidade no primeiro semestre do ano, destacando avanços e expondo desafios para novas conquistas.

