Nível do Guaíba, em Porto Alegre, fica abaixo da cota de inundação

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou abaixo da cota de inundação neste sábado (1º) pela primeira vez em um mês, atingindo a marca de 3,58 metros às 5h, dois centímetros a menos que o patamar de transbordamento, que é de 3,6 metros.

Com o auxílio de lasers, na régua instalada na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, a Agência Nacional de Águas (ANA), a partir do trabalho de campo da Rede Hidrometeorológica Nacional e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem compilando e divulgado dados em tempo real sobre o rio da Capital gaúcha.

Com o recuo do Guaíba, muitas pessoas retornam a seus lares e comércios pela primeira vez em mais de 25 dias.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também