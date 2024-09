Operação Pantanal: Foco de incêndio aparece na rodovia MS-215 em Pedro Gomes

A área queimada no Pantanal de Mato Grosso do Sul chega a 1.979.300 hectares e conforme relatório do corpo de Bombeiros desta sexta-feira (6), nas últimas o fogo chegou em outra rodovia.

Militares realizam combate perto da rodovia MS-215, onde surgiram focos de incêndio na região de Pedro Gomes.

Equipes também se concentram em focos na região da serra em São Gabriel do Oeste e outros dois focos ativos em Miranda

Em Porto Murtinho duas equipes de militares reforçam a operação na região, o objetivo é salvaguardar vidas e proteger propriedades.

Em Naviraí, o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema demandou militares para combater focos que estão ativos na região.

Outras regiões do Estado permanecem com guarnições atuando no combate e prevenção: Nabileque em Corumbá, Chapadão do Sul e Aparecida do Taboado.

