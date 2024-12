Preta Gil passa por nova cirurgia para a retirada de tumores

A equipe da cantora Preta Gil informou que ela passa, nesta quinta-feira (19), por uma cirurgia para a retirada de tumores, em um procedimento que teve início na manhã de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e tem duração total de 18 horas.

Em 2023, a cantora tratou um tumor no intestino e foi considerada curada, no entanto, em agosto deste ano, durante exames de monitoramento, a artista revelou que o câncer havia retornado e, desta vez, em diferentes partes do corpo.

No total, foram encontrados dois tumores nos linfonodos (pequenas estruturas do sistema linfático que auxiliam no combate a infecções, inflamações e tumores), um nódulo no ureter (tubos musculares que transportam a urina dos rins para a bexiga) e metástase no peritônio (membrana que reveste a parede abdominal e os órgãos internos).

