Salário dos servidores estaduais já está na conta

O Governo do Estado depositou na segunda-feira (1º) o salário dos 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas referente a março. A quantia já está disponível para saque nesta terça-feira (2).



De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), o pagamento irá injetar R$ 454 milhões na economia de Mato Grosso do Sul.



O pagamento do funcionalismo é prioridade do Governo do Estado, que tomou medidas para enfrentar a crise financeira nacional, como a renegociação da Dívida Pública Estadual, instituição de teto de gastos para os poderes, a reforma da Previdência estadual, estabeleceu a paridade dos incentivos fiscais, e reduziu de 15 para nove o número de secretarias, ficando com a menor estrutura administrativa do país.

