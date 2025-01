Sobe para 14 o número de mortos em queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

Foi resgatado, na manhã desta quarta-feira (4), o corpo de mais uma vítima do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Maranhão e o Tocantins, no entanto, segundo a Marinha, ainda não foi feita a identificação.

Com isso, ficam confirmadas 14 mortes no acidente, com outras três pessoas ainda desaparecidas após o desabamento da ponte, que caiu na tarde do dia 22 de dezembro, derrubando pelo menos dez veículos, incluindo três caminhões transportando cerca de 25 mil litros de agrotóxicos e 76 toneladas de ácido sulfúrico.

O Ministério dos Transportes detalhou que a ponte foi inaugurada em 1961 e a estrutura antiga "já não atendia ao aumento do fluxo de veículos e de carga transportada pelo eixo".

A Polícia Federal abriu investigação para apurar as responsabilidades pela queda da estrutura. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes também instaurou sindicância para apurar as responsabilidades sobre o acontecimento.

