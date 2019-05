Vídeo - Após mulher trocar senha do wi-fi, vizinhos apedrajam casa

Priscilla Porangaba, com informações da TV Caracol

Moradores se revoltaram após uma vizinha trocar a senha do wi-fi de sua casa na cidade de Santa Marta, na Colômbia. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra eles atirando diversas pedras na residência da mulher.

Segundo a informações da TV Caracol, uma outra vizinha teria pedido para dividir a internet com a mulher e as duas dividiram o pagamento da mensalidade. Mas como a outra vizinha não efetuou o pagamento, a senha do wi-fi foi trocada e gerou a revolta.

A confusão só acabou depois que a polícia chegou no local. Antes, duas janelas foram quebradas atingidas pelas pedras. Uma gestante ficou ferida e precisou ser levada para um hospital. Ela teve um parto antecipado e apesar do susto, o bebê passa bem.

Deixe seu Comentário

Leia Também