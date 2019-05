Homem invade casa, bebe cerveja e ameaça vizinhos de morte

A Polícia Militar foi acionada para conter Flavio da Silva de Souza, de 32 anos, que invadiu a casa dos vizinhos Carla Regiane Neres de Oliveira, de 31 anos, e o marido Rafael da Rocha Prado, de 36 anos, tomou cerveja da geladeira deles e ameaçou o casal de morte, em Dourados.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu na madrugada deste domingo (5). O casal contou à polícia que Rafael saiu de casa para prestar socorro a uma outra vizinha. Carla percebeu que o vizinho Flávio, estava olhando o interior da casa pela janela da cozinha.

Pouco tempo depois, Flávio invadiu a casa, pegou uma cerveja na geladeira e sentou no sofá da sala para tomar a bebida sem a autorização da moradora. Quando o Rafael retornou para a casa, ele pediu para que o homem saísse do local e foi atendido.

Em seguida, o autor voltou , alterado parecendo estar embriagado ou drogado, armado com uma faca, e a ameaçou o casal de morte. Além de riscar o chão e as escadas com a faca, o autor também atirou pedras na porta da casa.

O homem foi preso pela polícia militar e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como violação de domicilio e ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também