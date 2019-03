Homem invade Energisa e ameaça atendente com faca

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil e Polícia Militar nesta sexta-feira (15), depois de invadir a central de atendimento da Energisa no centro de Costa Rica e ameaçar a atendente com uma faca de açougueiro. O Corpo de Bombeiros negociou com o homem que se entregou e ninguém se feriu.

O suspeito reclamava do alto valor das contas de energia de seu imóvel, que saltou da média de R$ 185 para mais de R$ 300 nos últimos meses. Ele chegou à unidade por volta das 16h, armado com a faca.

No local estavam outros três clientes que foram expulsos. Em seguida, ele foi na direção da funcionária e começou a questioná-la sobre o valor das contas e exigiu que ela “resolvesse a situação”.

A terceiro-sargento Telma Leite Fialho iniciou as negociações. “Ele estava bastante nervoso, colocando a faca no pescoço dela. Mas comecei a conversar, pedindo para ele se acalmar. Só que quando ele viu pelas câmeras de segurança os policiais chegando, ficou mais tenso e ameaçava a menina”, explicou ela, informando que após 30 minutos, o homem se entregou. “Ele disse que não ia fazer nada e jogou a faca pra mim perto da porta e eu puxei com o pé. Em seguida ele saiu e rendeu”, explicou a bombeira.

Ele foi detido pelos policiais e levado para a delegacia. A atendente estava em estado de choque. A vítima só se acalmou depois que viu o agressor sendo algemado. Mesmo assim, por precaução, ela foi encaminhada à Fundação Hospitalar de Costa Rica para receber atendimento médico.

