Energisa MS conquista Prêmio Iasc

A Energisa Mato Grosso do Sul conquistou o Prêmio Iasc 2018 (Índice Aneel de Satisfação do Consumidor), reconhecida pelos clientes como a melhor concessionária de energia da região Centro-Oeste na categoria acima de 30 mil unidades consumidoras. O troféu foi entregue no dia 25 de fevereiro durante a cerimônia realizada na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em Brasília.

Apesar da premiação, algumas pessoas em Mato Grosso do Sul, contestaram o ato e a assessoria de comunicação da empresa explicou ao JD1 Notícias, que a premiação é realizada pela reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A pesquisa de opinião do Iasc, é realizada em todo o Brasil, e ouve a opinião dos clientes na área de concessão de cada distribuidora, medindo a satisfação a partir da média das notas dadas nos índices de satisfação global. As entrevistas foram realizadas de 23 de setembro a 6 de dezembro passado (antes de aumentos registrados em faturas de energia), onde os clientes foram questionados sobre a satisfação em relação à empresa no início, meio e fim da pesquisa.

O evento contou com a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Albuquerque, do diretor-TécnicoComercial da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, o gerente Comercial, Ercilio Diniz Flores e demais representantes das principais empresas do setor elétrico do país.

O Iasc retrata o grau de satisfação do consumidor em relação à qualidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica e tem o propósito de estimular a busca pela melhoria contínua. Para este ano, por exemplo, a Energisa MS prevê um investimento de R$ 239 milhões na sua área de concessão, que atende atualmente, 1.018.270 clientes em 74 municípios do estado.

Para o diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, o reconhecimento demonstra a seriedade do trabalho oferecido pela concessionária no estado. “O prêmio Iasc é um dos mais importantes do setor elétrico, pois representa a satisfação dos clientes com os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica. Além disso, para nossa equipe reforça que estamos no caminho certo”, afirmou.

O grupo Energisa tem quatro vencedoras no Prêmio Iasc 2018. Além da Energisa Mato Grosso do Sul, outras três empresas do Grupo Energisa foram reconhecidas na premiação: Energisa Tocantins levou o prêmio nas categorias Norte e maior crescimento de concessionárias no país; Energisa Borborema ganhou na categoria Nordeste e a Energisa Sul-Sudeste na categoria Sudeste com mais de 400 mil clientes.

