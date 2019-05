Mulheres são presas por atear fogo em vizinho

Elaine Moreira da Silva, 40 anos, e a filha de 23, foram detidas na tarde desta quarta-feira (8), em Rio Brilhante. As mulheres são acusadas de terem ateado fogo no vizinho, Paulo de Morais, 54 anos, na noite do último dia 1º, em um bairro da cidade.



Conforme o delegado responsável pelo caso, Elaine disse que agiu em legitima defesa, pois, a vítima tem costume de beber e ficar perturbando ela e suas filhas, mas no dia do crime teria agido sozinha, jogando gasolina e ateando fogo no homem logo em seguida.



Mãe e filha tiveram a prisão preventiva decretada e foram encaminhadas para Penitenciária Feminina de Rio Brilhante.



O crime



Paulo de Morais, 54 anos, teve 45% do corpo queimado, após discutir com Elaine, na noite do último dia 1º, em Rio Brilhante. O caso chegou até as autoridades no último domingo (5).



Segundo testemunhas, Elaine portava uma arma e pedia para Paulo voltar, dizendo que iria matá-lo. O homem foi socorrido apenas na quinta-feira (2), em estado grave, mas já se recupera e teve boa parte do lado esquerdo do corpo queimado.

