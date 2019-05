Após brigar com a vizinha, homem tem 45% do corpo queimado

Um homem identificado como Paulo de Morais, 54 anos, teve 45% do seu corpo queimado, na noite do último dia (1º), em Rio Brilhante. A autora seria sua vizinha, Eliane Moreira da Silva, 40 anos, que teria cometido o crime após uma discussão.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso chegou até as autoridades no último domingo (5). Conforme Paulo, no dia da briga ele teria bebido e ficou “perturbando” a vizinha, que em resposta disse ao homem “você vai ter o que merece”.

Passados alguns minutos, a vítima seguia para sua casa e sentiu um liquido escorrendo pelo seu corpo. O homem disse que Eliane jogou algo sobre ele e uma terceira pessoa ateou o fogo.

A vítima não soube identificar quem era a terceira pessoa e mesmo em chamas, fugiu para casa correndo, temendo que a vizinha tentasse fazer outra coisa. O homem relata que perdeu a consciência ao entrar na residência e só acordou quando estava sendo socorrido.

Testemunhas falam que viram o momento em que Elaine e a terceira pessoa ateou fogo em Paulo, que a mulher ainda portava uma faca e dizia “Vem aqui Paulo, volta, eu vou te matar”.

O homem foi internado apenas no dia seguinte, na quinta-feira (2) e estava em estado grave. Ele aguarda por uma transferência para Campo Grande, no setor de queimados da Santa Casa.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Rio Brilhante e está sendo investigado.

