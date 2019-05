Video: Homem é executado com 20 tiros na fronteira

Matheus Henrique, com informações do Porã News

Hugo Orlando Escobar Ayala, de 39 anos, foi executado no inicio da tarde desta terça-feira (7), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ele estava transitando uma caminhonete, modelo Hilux, quando foi alcançado por pistoleiros, que realizaram 20 disparos.

Segundo testemunhas, Hugo transitava pela Avenida Tenente Herrero, na área central da cidade Paraguaia, quando os pistoleiros em uma caminhonete Amarok realizaram vinte disparos contra a vítima, que morreu no local antes de receber o auxílio médico. Segundo informações, no interior do veículo, foram encontrados dinheiro, em reais e guaranis, que foram encaminhados para a sede do Ministério Público, por ordem da promotora de justiça, Sandra Díaz.

O corpo foi encaminhado ao IML da cidade. Os familiares informaram que a vitima era funcionário de uma universidade de medicina, na cidade de Pedro Juan Caballero.

Ainda, segundo informações, Hugo havia sido preso na cidade Yby Yau, no Paraguai, em dezembro de 2009, durante uma operação da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), denominada de “Capricórnio”. Ele estava na companhia do brasileiro Daniel Ferreira da Costa e Alexandre Carvalho, acusados na época de lavagem de dinheiro, associação criminosa e porte ilegal de armas. Durante a operação, também foram presos o narcotraficante Jarvis Pavão e Carlos Antonio Caballero.

Os investigadores não descartam nenhumas hipóteses, mas acreditam que a execução tenha sido por ajuste de contas do crime organizado da região de fronteira. O caso será investigado com o apoio da Direção de Investigações de Casos Puníveis a da Polícia técnica da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

