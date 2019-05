Vídeo mostra momento em que avião, em chamas, pousa em aeroporto

O acidente com um avião da companhia russa Aeroflot, que fez pouso de emergência no domingo (5), deixou 41 mortos, no aeroporto de Sheremetievo, em Moscou, pouco depois de registrar um incêndio a bordo.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que a aeronave pousa, em chamas e logo depois, vários passageiros deixando o avião a pé, enquanto o avião era consumido pelas chamas.

De acordo com a agência Interfax, o avião, modelo Sukhoi Superjet 100, de fabricação russa, transportava 73 passageiros e cinco tripulantes e havia decolado pouco antes do aeroporto de Sheremetievo com destino a Murmansk, cidade localizada no extremo norte do país, acima do Círculo Polar Ártico.

Pouco depois da decolagem, às 17h50 no horário local (11h50 em Brasília) a tripulação notou um princípio de incêndio na aeronave.

"O avião enviou um sinal de socorro depois de decolar. Iniciou então procedimentos de pouso de emergência, mas não conseguiu pousar na primeira tentativa. Na segunda, o avião chocou o trem de pouso e o nariz na pista e começou a queimar", disse uma fonte anônima à agência Tass.

O Sukhoi Superjet 100 estreou comercialmente em 2011. Em maio de 2012, o modelo registrou o seu primeiro acidente, quando uma aeronave com 45 ocupantes se chocou contra uma montanha na Indonésia.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também