Homem encontrado com cabeça arrancada é identificado

Priscilla Porangaba, com informações do Edição MS

Foi identificado como Eliel de Jesus, 44 anos, o homem encontrado decapitado em Coxim na madrugada de segunda-feira (6). Ele está sendo velado em residência de familiares, no Jardim dos Pequis, no município.

De acordo com o Edição MS, o enterro está previsto para as 9 horas desta terça-feira (7), no cemitério da Silviolândia, distrito que fica a cinco quilômetros de Coxim.

Por enquanto, a polícia não revelou detalhes da investigação, se limitando a informar que não descarta nenhuma linha.

Crime

O homem foi decapitado numa esquina do bairro e sua cabeça levada para a varanda de uma residência, aproximadamente 80 metros do corpo.

As polícias Civil e Militar trabalham na tentativa de localizar o autor do assassinato.

