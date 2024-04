MPMS investiga fraude em concurso da prefeitura de Sonora e recomenda suspensão

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou a suspensão do Concurso Público 01/2024 da Prefeitura Municipal de Sonora devido a indícios de possível fraude na organização, elaboração e resultado do certame, realizado pelo Instituto de Pesquisa, Pós Graduação e Ensino de Cascavel (IPPEC). O promotor Marcos André Sant'Ana Cardoso determinou a interrupção do processo para que os órgãos de controle pudessem investigar as irregularidades e garantir a transparência do concurso.

A recomendação do MPMS se baseia nas peças de informação do Inquérito Civil n. 06.2024.00000377-6, instaurado na Promotoria de Justiça de Sonora para apurar eventuais irregularidades e favorecimentos na realização do Concurso Público 01/2024. O promotor pede que o prefeito Enelto Ramos da Silva suspenda imediatamente o concurso e evite sua homologação até que as etapas sejam analisadas pelos órgãos de controle, como o Poder Legislativo e o Ministério Público Estadual.

Paralisação - A Prefeitura de Sonora anunciou a suspensão do Concurso Público n.º 01/2024. Nota do município diz que o prefeito Enelto já assinou decreto para a suspensão também do Concurso nº 001/2024. O concurso envolve cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 12.396,05.

O JD1 Notícias apurou que o Inquérito Civil n. 06.2024.00000377-6 tramita em sigilo, e as informações sobre as eventuais irregularidades no certame são sucintas. Confira a nota de esclarecimento completa aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também