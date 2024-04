Grávida de 9 meses morre após perde o filho ao sofrer acidente de moto em Aral Moreira

A jovem, Jussamara da Silva Ferreira, de 24 anos, morreu após perder o bebê em um acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira (22), na rodovia MS-485, em Aral Moreira. A moto em que ela estava com o marido e dois filhos de 1 e 3 anos, foi atingida por uma caminhonete.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava grávida de 9 meses e seguia com a família para a fazenda onde trabalhava com o marido. O homem contou que estava seguindo pela rodovia, após sair da cidade de Aral Moreira, quando a moto que ele conduzia foi atingida por uma caminhonete.

Por conta da luz alta e da colisão, ele não conseguiu ver o modelo e a marca do veículo. Devido ao impacto com o solo, a bolsa de gravidez da jovem acabou estourando e ela acabou perdendo o bebê. Jussamara chegou a ser socorrida, mas faleceu no Hospital Regional de Ponta Porã.

O motoqueiro teve escoriações pelo corpo. Já a menina, de 1 anos, acabou quebrando o braço e o menino, de apenas 3 anos, sofreu um corte grave no couro cabeludo. As crianças foram levadas para o Hospital da Vida, em Dourados.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Ponta Porã, como homicídio culposo na direção de veículo e será investigado.

