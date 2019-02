Corpo é encontrado sem cabeça e com as mãos amarradas

Homem com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado degolado no final da manhã deste sábado (2), em um morro de difícil acesso, localizado no final da rua Alan Kardec, esquina com a Duque de Caxias, no bairro Aeroporto. A cabeça da vítima estava a alguns metros do corpo.

Um rapaz de 23 anos, que mora próximo ao local, afirmou a polícia que sua esposa foi quem encontrou o corpo. Ela saiu para catar lenha e encontrou a vítima caída sobre uma pedra.

Ainda conforme ele, na noite de sexta-feira (1), a família estava assistindo televisão em casa, quando o cachorro começou a ficar agitado. “Quando a noite chega fica difícil ver alguém aqui. O cachorro começou a latir em direção ao morro, achamos estranho porque era com insistência”, revelou o morador, que acionou a Polícia Militar.

Equipe da Perícia da Polícia Civil também foi acionada e os peritos encontraram próximo ao corpo uma faca, provavelmente utilizada para degolar a vítima, que vestia camiseta branca estampada com marca (MDC), short jeans e um tênis sem meia. Nenhum documento foi encontrado para identificação do homem, que ainda estava com as mãos amarradas para trás.



Depois de todos os procedimentos, o corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

