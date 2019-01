Irmão de Lula morre e PT pedirá à Justiça que ex-presidente vá ao funeral

Morreu nesta terça-feira (29) em São Paulo, o irmão mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Genival Inácio da Silva, 79 anos. "Vavá", como era conhecido, lutava contra um câncer que ataca os vasos sanguíneos. O Partido dos Trabalhadores deve pedir à Justiça Federal do Paraná a liberação de Lula para acompanhar o funeral do irmão.

"Vavá", também foi metalúrgico em São Bernardo do Campo (SP), Lula tinha ele como uma figura paterna. Apesar de ter sido indiciado na Operação Xeque-Mate, em 2007, o irmão de Lula não chegou a ser denunciado e nem preso.

O Ministério Público Federal (MPF) de Mato Grosso do Sul apresentou à Justiça Federal denúncia contra 39 dos 58 indiciados, e não incluiu "Vavá" por não haver na investigação "elementos que indiquem a sua participação em qualquer uma das quadrilhas denunciadas".

Ainda não há detalhes de horário e local do velório e do enterro, mas a assessoria do PT confirmou que tentará conseguir na Justiça que Lula acompanhe a cerimônia. O ex-presidente está preso há quase dez meses na sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba, devido à condenação em segunda instância no processo do tríplex do Guarujá.

Deixe seu Comentário

Leia Também