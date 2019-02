Homem morre depois de carro cair em barranco

O produtor rural de Chapadão do sul, Adam Illich, morreu na sexta-feira (1), depois de sofrer acidente entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.



De acordo com informações do site O Correio News, Adam Illich, trafegava em uma caminhonete F-250 no sentido Chapadão do Sul - Paraíso das Águas e logo que atravessou o córrego do Incra, caiu no barranco.

O corpo da vitima ficou preso às ferragens. Ainda não se sabe as causas do acidente. No local não há marca de frenagem.



O gerente de uma de suas propriedades, afirmou que ele saiu de uma fazenda em Chapadão do Sul e estava se deslocando para Paraíso das Águas.

