Do BBB para o Multishow! Fernanda e Pitel apresentarão programa do canal

Diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, anunciou que em breve, as ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel serão apresentadoras de um programa do Multishow.

O anúncio foi feito durante o ‘Nosso Festival’, um evento interno realizado pela Globo em São Paulo. "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow", disse Amauri Soares.

As duas subiram ao palco do festival com a jornalista Maju Coutinho. Fernanda e Pitel, apresentaram parte do evento.

As ex-sisters vão comandar um novo talk show, ambientado no lugar favorito delas durante o reality, uma cama. De acordo com a Globo, Fernanda e Pitel receberão convidados para um bate-papo.

O talk show terá dez episódios e tem previsão de estreia ainda no primeiro semestre de 2024. A direção é de Patrícia Cupello.

A equipe de Fernanda usou o X para comemorar a notícia. "Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho."

FIM DO MISTÉRIO! Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho pic.twitter.com/50ziJq4GHf — Fernanda Bande (@nandabande) April 24, 2024

