JD1TV: Bebê é resgatado de helicóptero por telhado de casa durante enchente no RS

Um bebê, de 2 anos, foi resgatado por militares do Exército Brasileiro pelo telhado de casa em Bom Retiro do Sul, na Região do Vale do Taquari, nessa sexta-feira (3). Além dele, outras quatro pessoas que moravam na mesma casa foram retiradas do local em um helicóptero e levadas para um local seguro.

O resgate foi feito pelo segundo sargento do Exército Brasileiro, Andrwis Victor Nunes, e as imagens foram registradas pela câmera corporal do terceiro sargento Lucas Ferreira Leite. Eles fazem parte de um grupo que saiu de São Paulo para ajudar nos resgates no RS.

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 56 na última atualização divulgada pelo governo do estado, neste sábado (4). Com isso, o número de vítimas superou o total da última tragédia ambiental do RS, em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.

As imagens mostram que o militar precisou usar um tijolo para abrir um buraco no telhado e resgatar a família. De acordo com GZH, o local do resgate era de difícil acesso e havia temor de que o vento do helicóptero pudesse derrubar o grupo de pessoas ou arremessar telhas. Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também