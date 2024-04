Dia Estadual da Ordem Demolay será de homenagens na Assembleia de MS

Em comemoração ao Dia Estadual da Ordem DeMolay, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará sessão solene nesta sexta-feira (26), no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h.

Durante a solenidade, proposta pelo deputado estadual, Junior Mochi, será entregue a Comenda do Mérito da Ordem DeMolay a personalidades que prestam serviços relevantes à sociedade sul-mato-grossense.

Junior Mochi, autor da Resolução que cria a Comenda de Mérito da Ordem DeMola explica o objetivo da Ordem, fundada em 1919, nos Estados Unidos da América. "É uma organização juvenil patrocinada pela maçonaria que tem por objetivo a lapidação moral e intelectual de seus membros, pautada nas sete virtudes cardeais: amor filial; reverência pelas coisas sagradas; cortesia; companheiro; fidelidade; pureza e patriotismo, e na defesa das liberdades religiosa, política e intelectual. Chegou ao Brasil em 1980, e em 1983, no Estado", destacou.

Confira o nome de quem será agraciado com a comenda:

Anderson Martini de Almeida - Past Grande Mestre Estadual do Mato Grosso do Sul

Rafael Castello Monaco Dib – Past Grande Orador Estadual

Fernando Vieira Costa – Past Grande Mestre Estadual Adjunto

Luís Otávio Lima Júlio – Past Mestre Conselheiro Nacional

Sérgio Luiz Gonçalves – Past Grande Mestre Nacional da Ordem DeMolay

Luiz Antero Machado - Past Grande Mestre Estadual do Mato Grosso do Sul

Durval Omine Farias Medeiros – Past Grande Mestre Estadual do Mato Grosso do

Sul.

