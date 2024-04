Com entrada franca, Campeonato Brasileiro de Motocross acontece no fim de semana

Campo Grande recebe no primeiro fim de semana de maio, nos dias 4 e 5, a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross que terá pelo menos 500 pilotos nas corridas que acontecerão n Parque Jacques da Luz, bairro Moreninha.



Evento na Capital terá presença internacional com pilotos de países como Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia, EUA e Brasil, a competição promete ser épica.



Os melhores do mundo se enfrentarão na pista desafiadora de 1.700 metros de extensão, com uma largada com mais de 110 metros de extensão.



O público que poderá acompanhar a todas as voltas emocionantes com entrada franca também irá experimentar as opções gastronômicas da praça de alimentação local.



Evento conta com participação de lojas do segmento off-road, disponibilizando produtos e acessórios relacionados ao esporte.



Na sexta-feira acontece a vistoria técnica das motocicletas. No sábado (4) os treinos ocorrem de manhã e as provas no período da tarde. No Domingo (5), os pilotos terão treinamento e provas logo pela manhã. O Parque Jacques da Luz fica na Rua Barreira s/n na Moreninha III. Confira o cronograma.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também