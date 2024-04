André, Adriane e Contar têm rejeição alta

Um dos itens pesquisados pelo Instituto Paraná, a rejeição, tem aspectos que precisam ser analisados pelos

condutores de campanha. Três dos nomes que estão com boa intenção de voto, André Puccinelli, Adriane Lopes e Capitão Contar têm mais rejeição que intenção de apoio.

O ex-governador, André Puccinelli tem 28% de rejeição, número mais alto que o de seus apoiadores em todos os cenários. Adriane Lopes com 24.8% de contrários e Contar com 22.6%, fecham o pelotão dos que estão

na briga, mas têm essa séria questão a administrar. A de ter mais negativo, que positivo, a pairar sobre

seus nomes.

A pesquisa do Instituto Paraná foi realizada entre os dias 19 e 24 deste mês e registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-05358/2024. A margem de erro é de 3,5% para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%.

