Tribunal de Justiça de MS retorna 100% dos magistrados ao trabalho presencial

Desde 24 de abril, todos os magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) estão em regime presencial. A medida visa otimizar o atendimento à população e agilizar os processos.

A decisão segue as metas da gestão do Desembargador Sérgio Fernandes Martins para o biênio 2023/2024 e está em linha com as normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que limitam o teletrabalho a 30% dos servidores.

Com a revogação do teletrabalho, o número de servidores em regime remoto caiu de 25% (884 pessoas em fevereiro de 2023) para 9,5% (341 pessoas em abril de 2024). Nas comarcas do interior, 99% dos servidores de cartórios e apoio administrativo estão presenciais.

Conforme informações do TJMS, o retorno presencial visa:

Melhor atendimento aos jurisdicionados e advogados;

Otimização do andamento dos processos;

Redução de prazos;

Atendimento mais personalizado.

