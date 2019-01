Idoso morre após ser atacado por abelhas

Da redação com informações do site Coxim Agora

Luiz João Faccin, 72 anos, morreu na segunda-feira (28), depois de ser atacado por um enxame de abelhas em uma fazenda de Coxim.

De acordo com informações do site Coxim Agora, o idoso estava trabalhando em sua propriedade rural com um trator para formar uma pastagem, quando passou com o equipamento sobre uma colméia de abelhas e foi atacado. A vítima não teve tempo de fugir ou se proteger e acabou morrendo no local.

O filho da vítima foi levar almoço para o pai no local onde trabalhava e se deparou com Luiz caído ao chão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar constataram o óbito. Grande parte dos ferrões atingiu a região do tórax e pélvica.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.

