Jovem morre após marido passar com carro sobre sua cabeça

Hugo Henrique Perin, 24 anos, está sendo procurado pela polícia de Eldorado, acusado de ter jogado o carro contra a companheira e passado por cima da sua cabeça. A vítima identificada como Rayanne Dias Moreira, 21 anos, teve a crânio esmagada e morreu ao dar entrada no hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 23h desta sexta-feira (25) na Avenida Brasil, na região central de Eldorado. A mulher estava pilotando uma moto Biz acompanhando o carro do marido e em dado momento ele teria jogado o veículo Land Rover para cima da vítima. Ela caiu e o veículo passou sobre a sua cabeça causando afundamento de crânio.

Depois disso Hugo fugiu e a vítima foi encaminhada ao hospital com grave ferimento. Ela morreu ao chegar a unidade de saúde. Para a polícia, o irmão do acusado afirmou que ele havia agredido a mulher antes do fato e que os dois estavam brigados.

Hugo Henrique possui ficha criminal por tráfico de drogas e está sendo procurado pela polícia. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado.

