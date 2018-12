Mulher morre com um tiro de fuzil na fronteira

Andreia Maciel Pereira, 27 anos, foi morta com tiro de fuzil no último sábado (22), na colônia San Fernando distrito de Capitan Bado, Paraguai. No momento do crime, ela estava com o marido Jair Gonçalves Cruz, de 54 anos, em uma caminhonete.

O casal trafegava em uma das vias, quando foram atingidos por tiros dados por desconhecidos. Andreia foi atingida com um disparo na altura do tórax, e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

De acordo com o Porã News, investigadores da Divisão de Homicídios e da Direção de Investigações de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai, estão investigando a execução da brasileira.

No entanto, os agentes trabalham com a hipótese de outra versão, já que as informações contadas pelo marido da vítima são desencontradas e as investigações deverão apontar nos próximos dias a situação em que a brasileira foi morta com o disparo de fuzil.

O veiculo apresentou várias perfurações de disparo de fuzil e foi encaminhado à sede da Polícia Técnica a fim de realizar os trabalhos de rigor.

Deixe seu Comentário

Leia Também