Mulher morre após ter carro atingido por boi

Nizete Paulino da Silva, 61 anos, morreu na segunda-feira (31) após um acidente envolvendo um boi dois veículos na BR-267, em Bataguassu. Ela era passageira no Ford Fiesta que foi atingido pelo animal após colisão inicial com Toyota Hilux.

De acordo com informações do site Nova Notícias, ela seguia junto com um homem e uma criança de 10 anos no veículo, quando um bicho foi atingido pela Hilux. Com o impacto o animal foi jogado em cima do Fiesta. Nizete morreu na hora, enquanto o condutor ficou com ferimentos leves e a criança saiu ilesa. O motorista da caminhonete nada sofreu.

A vítima era dona de casa e seguia com a família para casa, uma fazenda próxima do local do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também