Petrobras retoma implementação da UFN-III em Três Lagoas

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a continuidade da implementação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), localizada em Três Lagoas, que estava hibernada há 9 anos.

Segundo a estatal, a retomada da implementação da Unidade, que estava hibernada desde 2015, acontece após “criteriosa reavaliação do projeto que, à luz das premissas do Plano Estratégico 2024-2028 (PE 2024-2028), teve sua atratividade econômica confirmada”.

Com a decisão, o projeto passa a integrar a carteira em implantação do Plano Estratégico vigente, com a Petrobras dando início, em breve, aos processos de contratação para retomada das obras da unidade. O investimento será de cerca de R$ 3,5 bilhões e a previsão é que unidade entre em atividade em 2028.

“O setor de fertilizantes tem importância estratégica para a Petrobras. Estamos retomando os investimentos nesse segmento, a partir de estudos viabilidade técnica e econômica, com o objetivo de contribuirmos para a redução da dependência da importação de fertilizantes no Brasil”, afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

O diretor de Processos Industriais da Petrobras, William França, afirmou que “com o aumento da oferta dos produtos gerados na UFN-III e a sua localização privilegiada, próxima aos principais consumidores do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, estamos seguros da importância da unidade para a região e o país”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também