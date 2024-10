Ex-ator mirim João Rebello é morto aos 45 anos na Bahia

O ex-ator mirim João Rebello, sobrinho do diretor Jorge Fernando e que participou das novelas 'Cambalacho' e 'Vamp', da Globo, foi morto na noite desta quinta-feira (24), aos 45 anos, após ser alvejado por vários tiros dentro de um carro na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Segundo o g1, a Polícia Civil da Bahia contou que o corpo de João, que estava sozinho dentro do veículo, foi encontrado na Praça da Independência, no centro de Trancoso, que é o distrito turístico da cidade baiana.

Testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro, atiraram à queima-roupa e fugiram logo em seguida. O caso será investigado pela polícia.

Ainda não se tem informações sobre o velório e sepultamento de João.

Carreira

Ex-ator mirim, João Rebello participou das novelas ‘Cambalacho’ (1986), ‘Bebê a Bordo’ (1989), ‘Deus nos Acuda’ (1992), ‘Vamp’ (1991) e ‘Zazá’ (1997), e atualmente trabalhava como DJ, sob o nome artístico Vunje, além de dirigir clipes musicais.

