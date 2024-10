Morre a atriz Anja Bittencourt, aos 72 anos

A atriz e diretora Ângela Bittencourt, mais conhecida como Anja Bittencourt, morreu na quinta-feira (24), aos 72 anos. A morte foi confirmada pelo ator Nizo Neto, que não revelou a causa da morte da famosa.

“Querida, que triste notícia. Guerreira, lutou até onde pôde por anos. Dirigiu, junto com Cláudia Rodrigues, meu primeiro solo Falando Sozinho. Uma profissional exemplar. Grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga”, declarou Nizo em uma publicação feita em suas redes sociais.

Apesar da causa da morte da atriz não ter sido revelada, as últimas publicações feitas por Anja em suas redes sociais mostravam que ela estava internada em um hospital, no entanto, não se sabe a causa da internação.

Anja ficou conhecida por seu papel na novela Êta Mundo Bom (2016), da Globo, mas também esteve presente em várias outras produções, como Rainha da Sucata (1990), O Clone (2001), Paraíso Tropical (2007), Passione (2010), A Regra do Jogo (2016), Malhação: Toda Forma de Amar (2019), com a última produção que ela participou sendo Elas por Elas, finalizada neste ano.

