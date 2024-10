Governo de MS lança 'Carreta da Saúde' para profissionais de segurança pública

Para proporcionar atendimento médico clínico, odontológico, oftalmológico, audiométrico e psicológico aos profissionais de segurança pública em todo o Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (25) a unidade móvel 'Carreta da Saúde'.

O governador Eduardo Riedel participou da entrega técnica da carreta, que recebeu investimentos de R$ 9 milhões, incluindo os custos operacionais do projeto. “A Carreta da Saúde representa um exemplo de cuidado, carinho, atenção e, principalmente, respeito com o maior ativo da segurança pública no Estado, que são seus profissionais”, afirmou Riedel.

A “Carreta da Saúde” foi adquirida por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp ) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Essa ação faz parte do Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp (CABS).

O atendimento na unidade móvel será direcionado a profissionais de todas as Forças de Segurança do Estado, incluindo policiais civis, policiais militares, policiais penais, peritos criminais, médicos legistas, agentes de polícia científica, agentes socioeducadores, bombeiros militares e servidores administrativos.

A entrega contou também com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Pouso Sallas, do secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública, coronel Ary Carlos Barbosa, do delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, e do comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes.

As operações da Unidade Móvel terão início em novembro, priorizando a linha de fronteira e abrangendo 13 cidades. A escolha estratégica visa atender rapidamente os profissionais expostos a condições de trabalho adversas, como o combate ao contrabando e tráfico de drogas.

Os municípios que receberão atendimento incluem Dourados, Caracol, Sete Quedas, Porto Murtinho, Corumbá, Japorã, Bela Vista, Antônio João, Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Paranhos.

