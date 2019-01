Jovem morre após colidir moto em carro

André Luiz Ramos Carlos, 28, morreu após colidir a motocicleta que pilotava contra um carro na BR-163, em Dourados.



A vítima seguia no sentido Douradina à Dourados a bordo de sua moto. No sentido contrário trafegava o douradense Matheus Oliveira, 19 anos e outras três pessoas.

De acordo com informações preliminares, André teria invadido a pista contrária sendo arrastado por vários metros. Ele morreu na hora.



A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e encaminhou uma jovem e outro rapaz que estariam no veículo ao Hospital da Vida com ferimentos leves.

O condutor o carro foi levado para a sede da corporação apresentando visível estado de embriaguez.



O caso segue em investigação pela polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também