Arquiteto e ex-presidente da Planurb, Dirceu Peters morre na Capital

O arquiteto e ex-secretário, Dirceu de Oliveira Peters, faleceu na noite desse domingo (20), em decorrência de um câncer na Capital.

O velório ocorre à partir das 10h desta segunda-feira (21), no Cemitério Jardim das Palmeiras, na AV. Tamandaré, 6856. A cerimônia de cremação será no Crematório Campo Grande.

Dirceu esteve a frente da Agência Municipal de Habitação (Emha) e foi diretor-presidente da Planurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano) na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal.

O arquiteto também foi diretor de Administração e Finanças da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha). Ele deixa filhas e netos.

