MAPA proíbe a venda de 12 marcas de azeite de oliva; confira a lista

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou, nesta terça-feira (22), uma lista com 12 marcas de azeite de oliva desclassificadas por fraude e que tiveram lotes considerados impróprios para o consumo.

A decisão da pasta surge após fiscalizações e análises de amostras detectarem a presença de outros óleos vegetais, não identificados, na composição dos azeites. Segundo o MAPA, a presença desses óleos também traz perigo para a saúde dos consumidores, devido à falta de clareza sobre a procedência desses óleos.

Algumas das empresas responsáveis por essas marcas estão com os CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, “o que reforça a suspeita de fraude”. “A comercialização desses produtos configura uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados”, reforçou a pasta.

Confira a lista completa com as marcas e lotes com venda proibida:

