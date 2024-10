Idoso é preso por tentar estuprar menina autista no meio do mato em Dourados

Um Idoso, de 70 anos, foi preso ao tentar estuprar uma jovem, de 19 anos, que tem um alto grau de autismo. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), na aldeia Pacuriti, localizada na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelos sites Dourados News e Ligado Na Notícia, a jovem é totalmente dependente dos familiares para os afazeres básicos do dia-a-dia. Hoje pela manhã, a mãe dela acordou e foi até o quarto da filha para ver se estava tudo bem, mas não a encontrou.

Preocupada, ela saiu para fora do imóvel, momento em que viu o idoso arrastando a menina em direção a um matagal. A jovem estava nua e assustada com a ação. A comunidade indígena acordou com os gritos de socorro da mulher, que seguraram e arramaram o homem até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal), para que ele fosse preso.

Na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado, foi esclarecido para as autoridades que o homem já havia sido autuado por uma situação semelhante que ocorreu no dia 18 de outubro. Na ocasião, ele teria passado a noite com a jovem.

Ainda segundo o Dourados News, lideranças da aldeia informaram que o Conselho Tutelar esteve recentemente no local e alertou sobre o comportamento suspeito do acusado, que já havia se envolvido em casos de abuso.

O idoso, que não pertence à comunidade indígena Pacuriti, havia solicitado autorização para residir na comunidade há cerca de seis meses. O caso será investigado pelas autoridades.

Veja o momento da prisão:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também