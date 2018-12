Vídeo - Dois jovens morrem após manobras perigosas com motos

Dois jovens morreram após fazerem manobras perigosas em motos na pista do aeroporto de Sanclerlândia, no centro de Goiás. Um vídeo mostra quando uma dupla empinando uma motocicleta acaba colidindo contra o outro veículo, que vinha no sentido oposto (veja abaixo). A suspeita da Polícia Militar é que eles participavam de um evento clandestino para fazer racha.

De acordo com o G1 Goiás, o acidente aconteceu no domingo (23). Uma pessoa que acompanhava o evento, fez a imagem dos dois jovens percorrendo a pista do aeroporto empinando a moto e batem em alta velocidade contra outra motocicleta com dois ocupantes. Ninguém usava capacete. Dois morreram no local e outros dois ficaram feridos.

“Era um evento não autorizado nem comunicado à PM e à prefeitura. A gente acredita que eles estavam lá porque é um local distante, com pouco movimento e aproveitavam para fazer rachas e essas manobras. Quando chegamos lá, já tinha acontecido essa tragédia”, disse o major da PM, Aparecido Alves de Oliveira.

O policial informou que não estava com a ocorrência do caso e, por isso, não tinha como confirmar a identidade dos jovens mortos e dos dois feridos. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também