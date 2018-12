Acidente mata motociclista na MS-156

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (28) em Dourados, após colidir em um caminhão de lixo. O acidente ocorreu na MS-156, entre o trevo do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e o Jardim Guaicurus.

De acordo com o motorista do veículo envolvido no acidente, de 50 anos, ele retornava do aterro sanitário quando Ailton de Azevedo Morais, 50 anos, que seguia no sentido contrário numa Honda CG Titan, invadiu a pista em que estava.

Ainda conforme o condutor, houve a tentativa de desviar da moto, porém, o choque não foi evitado.

Ailton acabou batendo na lateral do caminhão e seu corpo caiu sob o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, porém, constataram a morte do homem antes de levá-lo ao hospital. No momento do acidente, chovia bastante e o caso é investigado pela polícia.

