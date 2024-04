Homem é assassinado com tiro no pescoço no Tiradentes

Samuel de Abreu Carvalho foi morto com um tiro no pescoço durante a madrugada desta sexta-feira (26) em frente a própria residência no Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era usuária de drogas e já teria sido ameaçada e também agredida por outros usuários ao longo da quinta-feira (25), sob a suspeita de ter repassado droga batizada ou misturada.

Para a polícia, a família explicou que estava na residência e Samuel do lado de fora, quando escutaram um estampido, semelhante a disparo de arma de fogo, e ao sair na rua, encontraram o homem caído e agonizando.

Outros usuários chegaram a relatar que um Volkswagen Fox, de cor prata, com uma pessoa dentro teria passado na via e atirado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar pelo local, apenas constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples.

