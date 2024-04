Suspeito de abusar de idosa há quatro anos é preso em Campo Grande

Homem, de 43 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque enquanto tentava se esconder atrás de um arbusto, na noite desta quarta-feira (24). Ele era considerado fugitivo por um estupro cometido em 2020, contra uma idosa, na época com 77 anos.

A prisão aconteceu na rua Horácio Lemos, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência da época dos fatos, a idosa caminhava por uma via pública, quando o suspeito apareceu e a jogou contra um muro, tentando tirar sua roupa e cometendo várias agressões.

Segundo o registro, a vítima gritava por socorro e testemunhas buscaram verificar o que estava acontecendo e se depararam com o homem levantando as calças e correndo para fugir do local.

A idosa foi socorrida com vários ferimentos e bastante ensanguentada, naquela época, sendo internada na área vermelha da Santa Casa.

