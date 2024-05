Rapaz é esfaqueado por travesti após discutir por chinelo no Jardim Morenão

Rapaz, de 33 anos, foi esfaqueado no final da tarde deste domingo (5) no Jardim Morenão, em Campo Grande, após se envolver em uma discussão com um travesti, de 26 anos, levado para a delegacia logo após o fato. O motivo da confusão? Um chinelo que poderia ser emprestado para a vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para os policiais militares que estava no Terminal Bandeirantes e dois travestis convidaram ele para tomar cerveja em uma residência que fica na rua Goiatuba.

No final da tarde, o rapaz pediu um chinelo emprestado para um dos travestis, mas por alguma razão, houve início a uma discussão e para evitar problemas, a vítima saiu correndo da residência, contudo, foi alcançado pelo suspeito que desferiu várias facadas contra ele.

A vítima recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para a Santa Casa. O travesti que desferiu as facadas disse que se entregaria e informou a polícia que estava escondido num posto de combustível da BR-163.

Os policiais foram até local, fizeram a detenção do suspeito e o levaram para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

