Garrafas de vodka estavam em caminhonete destruída em acidente com 8 vítimas na Duque

Garrafas de vodka e algumas embalagens de energético foram encontradas na caminhonete Mitsubishi L200 que ficou completamente destruída na manhã deste domingo (5), ao colidir violentamente contra um semáforo na Avenida Duque de Caxias, em frente ao CMO, em Campo Grande.

O veículo, conforme noticiado ontem pela reportagem, estava com 9 ocupantes, sendo que uma delas acabou fugindo logo na sequência do acidente. O condutor, identificado como Rafael Alves Sousa Cardoso, de 34 anos, foi preso em flagrante por dirigir de forma embriagada, sem carteira de habilitação e provocar diversas lesões corporais nas vítimas.

Consta no boletim de ocorrência que, das 8 vítimas, pelo menos 5 delas estariam em situações consideradas mais graves em decorrência dos ferimentos ocasionados pelo acidente de trânsito.

As idades das vítimas, segundo o registro policial, são as seguintes: dois adolescentes com 15 anos, e um com 16 anos, além de quatro jovens com 20, 22, 23 e 24.

No registro, aponta-se que um adolescente estava com suspeita de fratura de fêmur, enquanto outro estava com suspeita de fratura em arcos costais e o terceiro menor de idade estava com afundamento de crânio. Outros dois maiores de idade possuem afundamento de crânio e fratura de tíbia e fíbula, respectivamente.

A Polícia Militar de Trânsito chegou a ir para a Santa Casa colher mais detalhes com o condutor, porém, ele ficou internado diante do quadro dele apontar alterações cardíacas, precisando passar por mais exames médicos. Ele segue detido sob escolta policial na unidade hospitalar.

Na caminhonete ainda foram encontradas uma mochila contendo vários documentos, carteira da OAB, passaporte, notebook, HD externo e um celular.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sob influência de álcool.

