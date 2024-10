Morre aos 55 anos o ex-zagueiro Tonhão, do Palmeiras

O ex-zagueiro Antônio Carlos da Costa Gonçalves, mais conhecido como Tonhão, que virou referência na zaga do Palmeiras nos anos 1990, morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos. A informação foi dada pela filha do jogador, Jéssica Louzada, em publicação em seu Instagram.

“Com a maior dor que já senti, comunico que meu paia descansou hoje. Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim. Meu maior amor agora cuida da gente de lá do céu. Obrigada de coração a quem rezou, torceu e por todo carinho que sempre tiveram com ele", dizia a publicação.

Tonhão já estava internado, mas a filha não revelou a causa da morte do jogador. Não se tem informações sobre o velório e enterro do ex-zagueiro.

Por meio das redes sociais, o Palmeiras também lamentou a morte do jogador.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos.



Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e… pic.twitter.com/zdf6sEezkA — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 22, 2024

