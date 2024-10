Kits da Corrida dos Poderes devem ser retirados no Rubens Gil de Camilo

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A 2ª Corrida dos Poderes acontece neste sábado (26), e os participantes poderão retirar os kits que incluem o número de peito, chip de cronometragem, sacola ecológica e seguro atleta no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes, a partir de quinta-feira (23).

Na quinta-feira, dia 24, os kits podem ser retirados das 9 às 19 horas, enquanto na sexta-feira, dia 25, o horário para retirada é das 8 às 18 horas.

Para retirar os kits, os participantes precisarão apresentar um documento original com foto e fazer a doação de um brinquedo (novo ou em bom estado) para a campanha de Natal do Governo do Mato Grosso do Sul.

Se o kit for retirado por terceiros, essa pessoa precisa apresentar um documento de identificação original, juntamente de uma cópia do documento de identificação do atleta e uma autorização de retirada de kit por terceiros, preenchida e assinada pelo atleta que realizou a inscrição.

Já os kits das crianças deverão ser retirados por um responsável legal, sendo necessário apresentar o documento original da criança com foto.

O evento conta com 3.500 participantes inscritos nas provas de caminhada (3 km) e corrida (5 km e 10 km), além de 200 crianças na prova infantil. O número total de inscritos representa um aumento de 48% em relação à edição do ano passado.



Promovida pelo TJMS em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, a 2ª Corrida dos Poderes tem como objetivo incentivar a atividade física e promover saúde e bem-estar entre os servidores públicos do Estado e a população sul-mato-grossense em geral.

Programação

O evento terá início às 15 horas com a abertura da arena, seguida pela largada da Corrida Kids às 16 horas em frente ao estacionamento da Assembleia Legislativa de MS.



Às 17h10 acontece a largada do Pernas Solidárias, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a inclusão social de pessoas com mobilidade comprometida.

Às 17h15, tem início as corridas principais de 5 km e 10 km, com a largada da caminhada prevista para as 17h20.

A premiação dos vencedores está marcada para 18h30. A programação na arena contará com a participação de DJ das 15 às 18 horas, e o evento será encerrado com o show de Chicão Castro e Banda, das 19 às 21 horas.

