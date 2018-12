Vídeo – Bombeiros salvam bebê que quase morre engasgado

Um bebê de apenas dois meses quase morreu na quinta-feira (28), se não fosse a rapidez com que os pais procuraram socorro para salvar a criança que havia engasgado com um remédio, em Chapadão do Sul.

Ao JD1 Notícias, o sargento Lindemayer, do 7º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, onde os pais foram pedir ajuda, contou que a guarnição estava no quartel quando viu, pelas imagens do circuito de segurança, o carro se aproximando e, em seguida, os familiares, aos gritos descendo do veículo.

Prontamente a equipe abriu o portão, pegou a bebê e iniciou os procedimentos de primeiros socorros. “Depois das manobras de desobstrução das vias aéreas, ela começou a tossir e não estava mais engasgada”, relatou o sargento. Após o procedimento, a bebê foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde ficou em observação e posteriormente liberada.

Lindemayer explicou que é normal o engasgamento. “As vezes estamos comendo ou tomando alguma coisa, meio rápido, o alimento vai para as vias aéreas”, disse. O sargento reforça que a atitude dos pais da criança foi assertiva para salvar a criança. “Se ela tivesse ligado e esperado o socorro chegar, talvez não desse tempo, a guarnição poderia estar em outra ocorrência ou coisa assim, e demorar para atender, e o final poderia ser outro”, alertou.

