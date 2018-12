Reinaldo anuncia secretariado e diz que cumpriu 75% das promessas

Na manhã desta sexta-feira (28), o governador Reinaldo Azambuja, anunciou o nome de todos os integrantes da nova equipe de governo. Conforme dito pelo próprio Azambuja, as mudanças foram pontuais e algumas já esperadas por aqueles que acompanham a política sul-mato-grossense.

O governador salientou que os cargos de governo não devem ser para barganhas políticas, mas para o resultado das ações. Foram anunciados:

Roberto Hashioka vai comandar a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Antônio Carlos Videira comanda a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Carlos Eduardo Girão de Arruda, Controladoria Geral do Estado (CGE-MS).

Eduardo Correa Riedel permanece na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).

Elisa Cléia Rodrigues Pinheiro Nobre, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Fabíola Marqueti Sanches Rahim, Procuradoria Geral do Estado (PGE-MS).

Felipe Mattos de Lima Ribeiro, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Geraldo Rezende Pereira, Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Jaime Elias Verruck, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Maria Cecilia Amendola da Motta, Secretaria de Estado de Educação (SED).

Murilo Zauith para Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Depois de divulgar os nomes dos secretários que vão tomar posse para o segundo mandato em seu governo, Azambuja fez um balanço dos quatro anos de trabalho, agradeceu aos secretários e funcionalismo que deixam a gestão, reforçando que foi pelo trabalho deles que o estado avançou.

Para ele, o grande desafio agora é fazer gestão pública com eficiência nas políticas que são prioritárias, não esquecendo do interior e cumprindo o que está no plano de governo.

"O mundo cresceu muito nos últimos quatro anos e o Brasil não cresceu, se o país fizer a reforma estruturante, vai desenvolver bem mais que os outros países”, pontuou o governador.

Sobre a reeleição, o governador disse que tem conversado com a equipe para que haja cumprimento das políticas públicas, principalmente para as pessoas mais sofridas, com desenvolvimento e crescimento econômico.

“Tenho dito a minha equipe que nosso compromisso é muito grande com a sociedade que nos deu confiança para os próximos quatro anos, cumprimos bem mais que 75% do nosso programa de governo de 2014 e vamos cumprir muito mais a partir do dia 1° de janeiro” concluiu.

