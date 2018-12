Governador lança ferramentas virtuais para os motoristas

Nesta quinta-feira (27), o governador Reinaldo Azambuja inaugura obras e lança ferramentas virtuais para garantir melhoria e agilidade nos serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

As obras totalizam investimentos de mais de R$ 1.042.544,31, sendo a maior parcela (R$ 381,6 mil) destinada para a construção do pórtico e guarita na entrada da sede do Detran. Ainda na parte de acesso, foi feita a recuperação das vias internas da sede do órgão (R$ 299 mil).

O pacote de melhorias também inclui a reforma do Centro de Educação Infantil (CEI), que atende crianças de seis meses a seis anos de idade, filhos dos servidores da autarquia; e a reforma da Cidade Escola de Trânsito (Detranzinho). O espaço atende estudantes do 1º ao 5º ano das escolas públicas e privadas da Capital, desenvolvendo atividades para conhecimento das regras de segurança e prevenção de acidentes.

Novas ferramentas

Além das obras, serão apresentadas três novas ferramentas virtuais para facilitar a vida do usuário. O governador fará o lançamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital, o CRLV-e, que tem o mesmo valor legal do documento em papel.

O documento é gerado pelo mesmo aplicativo utilizado para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e a versão digital exibe todas as informações que constam no CRLV impresso e também inclui o QR Code, utilizado para a validação por parte de agentes de trânsito ou policiais.

O segundo lançamento é o aplicativo Detran-Mobile, que permitirá ao usuário pagar multas e licenciamentos, além de consultar informações como a pontuação na CNH . O aplicativo foi desenvolvido pensando na economia de gastos tanto do departamento quanto do usuário, já que evita filas e o deslocamento às agências de trânsito.

A outra novidade apresentada será o painel “Detran em Números”, que dá acesso a dados importantes para a implementação de políticas públicas voltadas para a redução de acidentes, ações de educação e fiscalização. Por meio do site o usuário pode pesquisar qual a frota da cidade onde mora, o número de acidentes ocorridos em determinadas regiões do estado e as possíveis causas, entre outros conteúdos.

